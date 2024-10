CARENZA AULE ISTITUTO “VOLTA” PESCARA: SOSPIRI, “NO A DISAGI DOPPI TURNI, AL LAVORO PER SOLUZIONI”

PESCARA – “Per l’Istituto ‘Volta’, in riferimento al problema relativo alla carenza delle aule, vanno trovate due soluzioni: una strutturale, individuando la sistemazione definitiva di una comunità scolastica cresciuta; l’altra temporanea e più immediata, trovando subito le risorse per la locazione funzionale di un immobile che possa ospitare 17 aule. La Regione Abruzzo con la Presidenza del Consiglio e con l’assessore Roberto Santangelo e la Provincia di Pescara con il presidente Ottavio De Martinis garantiranno tali soluzioni e i ragazzi non dovranno fare i doppi turni”.

Lo ha ribadito il presidente del Consiglio della Regione Abruzzo Lorenzo Sospiri al termine dell’incontro svoltosi oggi a Pescara nell’aula Agorà dell’Istituto Volta alla presenza, tra gli altri, della dirigente scolastica Maria Pia Lentino, dell’assessore alla Pubblica Istruzione Valeria Toppetti e del dirigente scolastico regionale Pierangelo Trippitelli, con le referenti dell’Ufficio scolastico provinciale Daniela Puglisi e Tiziana Venditti oltre ad alcuni docenti e genitori.

“Stiamo seguendo le necessità dell’Istituto Volta – ha assicurato Sospiri – e comprendiamo le preoccupazioni espresse dalla dirigenza scolastica e dalle famiglie circa l’ipotesi dei doppi turni a scuola per compensare la carenza di aule, doppi turni che, evidentemente, creerebbero disagi ai ragazzi, alle attività laboratoriali ed extrascolastiche, penalizzando in particolare gli studenti che arrivano dalle aree interne e che hanno una oggettiva difficoltà con l’uso dei mezzi pubblici. Ma a oggi ritengo che tale ipotesi sia assolutamente da scartare, come già anticipato nella riunione dello scorso settembre. I ragazzi del Volta non dovranno subire il disagio dei doppi turni, stiamo individuando la soluzione migliore per affrontare con serenità l’anno scolastico 2024-2025 attraverso una locazione funzionale, utile, capace di dare una risposta efficace alle esigenze degli studenti e della scuola. Nel frattempo siamo già impegnati per individuare la soluzione strutturale, definitiva, per il prossimo anno scolastico”.

A fine vertice il presidente Sospiri ha visitato i laboratori dell’Istituto Volta, incontrando gli studenti dell’indirizzo informatico-tecnologico, sperimentando le attività digitali dei ragazzi, e i giovani del Laboratorio musicale.