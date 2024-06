CARENZA DI PERSONALE, ASL 1 DELL’AQUILA RICHIAMA IN SERVIZIO TRE MEDICI ANDATI IN PENSIONE

SULMONA – Tre medici in pensione sono stati richiamati in servizio negli ospedali di Sulmona (L’Aquila) e Castel di Sangro (L’Aquila), che continuano a fare i conti con la carenza di personale, aggravatasi nel periodo delle ferie estive.

La Asl 1 di Avezzano-Sulmona-L’Aquila – si legge sull’Ansa – ha proceduto, in queste ore, a formalizzare le nomine. Nel presidio ospedaliero peligno tornano in servizio, fino al prossimo 31 dicembre, un radiologo, una dottoressa di pronto soccorso e una cardiologa. I tre hanno sottoscritto un contratto di collaborazione individuale con l’azienda sanitaria a 38 ore settimanali, fatta eccezione per i turni di notte.

Un altro medico è stato recuperato per il pronto soccorso dell’ospedale di Castel di Sangro, alle stesse condizioni contrattuali. I presidi di montagna, soprattutto in estate, devono gestire anche le esigenze sanitarie di turisti e visitatori.