CARENZA IDRICA E PROBLEMI AGRICOLTORI DEL FUCINO: COLDIRETTI IN AUDIZIONE CAPIGRUPPO

L’AQUILA – Una grave carenza idrica che interessa circa mille ettari di terreni agricoli.

Per questo, una delegazione di imprenditori agricoli del Fucino, rappresentati dai vertici di Coldiretti Abruzzo, sono stati ascoltati questo pomeriggio dalla Conferenza dei Capigruppo.

Un incontro veicolato dal consigliere regionale, Massimo Verrecchia, e accolto all’ordine del giorno della seduta dal presidente del Consiglio, Lorenzo Sospiri. Al tavolo, eccezionalmente, ha partecipato l’assessore regionale all’Agricoltura, Emanuele Imprudente. Le problematiche sono state illustrate dal neonominato presidente Coldiretti, Marino Pilati.

Come si legge in una nota al termine dell’incontro, “le aziende che operano in questo territorio, al fine di assicurare la corretta irrigazione delle colture, chiedono di alimentate il cosiddetto ‘Fosso 3’, dove al momento – riferiscono gli agricoltori – non è possibile convogliare le acque della condotta principale”.

Tra gli interventi anche quello di Domenico Roselli, direttore Coldiretti L’Aquila; Alfonso Raffaele, presidente Coldiretti L’Aquila; Benedetto Caiola, presidente sezione Coldiretti Avezzano; Francesco Mancini, imprenditore associato Coldiretti.

Il confronto si è concentrato sui tempi di realizzazione e ai dettagli tecnici di una possibile soluzione infrastrutturale che garantisca la presenza costante della risorsa idrica in quella porzione di area fucense.

Il presidente Sospiri, in accordo con tutti i Capigruppo, ha sollecitato l’assessore Imprudente “affinché si riunisca, prima possibile, una riunione che coinvolga anche il Consorzio di Bonifica della zona, il Consorzio Acquedottistico Marsicano (CAM) e i tecnici coinvolti nella progettazione delle nuove opere”.