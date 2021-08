CARENZA IDRICA: TORTO, STELLA E AMICONE (M5S): “SAREMO AL FIANCO DEI CITTADINI”

CHIETI – Si uniranno alla protesta dei residenti di Chieti scalo per la carenza idrica, organizzata per lunedì prossimo, anche la pentastellata Consigliera regionale Barbara Stella e il Capogruppo del M5S al Comune, Luca Amicone.

“Il problema della carenza idrica non è una novità: sono anni che continuiamo a vedere ripetere gli stessi errori. Non è possibile che ci si attivi sempre e solo in emergenza, è necessaria la programmazione di tutta una serie di interventi strutturali in grado di restituire ai cittadini un servizio idrico efficiente e funzionale”, così intervengono i due pentastellati.

E proseguono, “sappiamo tutti che la rete idrica comunale è un colabrodo, dove purtroppo le perdite sono altissime, in alcuni casi pare che siano superiori al 50%. Al contrario, l’acqua che è tra i beni più preziosi che abbiamo, dovrebbe essere assolutamente salvaguardata con investimenti in grado di far pervenire nei rubinetti delle nostre case il 100% delle risorsa idrica”.

E proprio in relazione a quest’ultimo aspetto la Consigliera regionale Barbara Stella annuncia che presenterà un’interpellanza, “per comprendere quanta sia l’effettiva differenza tra le risorse idriche immesse nella rete e quella che realmente giunge nelle nostre case; in più sarebbe importante sapere se si conoscono i punti di maggiore dispersione dell’acqua così da potere effettuare prioritariamente interventi mirati”.

Concludono i pentastellati: “lunedì saremo al fianco dei cittadini e con noi sarà presente anche la Capogruppo della Commissione Bilancio della Camera, la deputata Daniela Torto, per lanciare un messaggio chiaro alla politica regionale: è arrivato il momento di attivarsi seriamente con risorse e azioni concrete per porre fine a questa epopea che ormai ogni estate i cittadini sono costretti a subire.”