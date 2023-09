PESCARA – “Dal montatore di mobili e arredi per i treni, a meccanici, elettromeccanici e ingegneri. In Abruzzo stiamo cercando centinaia di persone da formare e inserire nel mercato del lavoro”.

A presentare il progetto di Attalferr, la prima agenzia di somministrazione del personale completamente dedicata al mondo delle ferrovie, è stato Francesco Tumminello, responsabile delle relazioni industriali e co-founder della società, nel corso della terza edizione dell’Abruzzo Economy Summit che si è svolta nei giorni scorsi all’Aurum di Pescara.

Attalferr, ha spiegato Tumminello, “nasce da una sinergia tra Attal Group, il terzo gruppo di lavoro interinale italiano, e la società Sitav, primo gruppo italiano di manutenzione treni.i Elisabetta Ghiglia ha avuto l’intuizione industriale di creare una società interinale interamente dedicata al mondo ferroviario per formare persone per il settore. Si tratta del primo progetto di questo tipo in Italia. Ci proponiamo di formare personale specializzato per tutti gli operatori ferroviari italiani”.

Attalferr è già presente in Abruzzo con le proprie affiliate come Lavorint, Tempus e Tempor, ma a breve, ha annunciato Tumminello, “apriremo un nuovo sportello Attalferr proprio in questa regione. Crediamo negli abruzzesi e riteniamo che i giovani qui siano preparati e possano affronatre con noi questa sfida”.

L’obiettivo principale è quello di soddisfare la grande richiesta di manodopera nel settore: “Mi auguro che gli abruzzesi rispondano con entusiasmo. Quello della carenza di personale è un problema che non riguarda solo il mondo ferroviario. Ho avuto modo di confrontarmi con colleghi di altri settori, mancano diverse figure professionali e in parte cerchiamo di colmare queste mancanze”, ha aggiunto Tumminello.

“Abbiamo tutte le strutture e tutti i tecnici per poter formare personale, sia con una parte teorica che con una parte pratica, siamo pronti a rispondere al mercato che ha esigenza di tantissime fidure di questo genere nel mondo ferroviario”.