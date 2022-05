CARENZA OSTETRICHE, ASL L’AQUILA: “GIA’ PUBBLICATO AVVISO E AVVIATE PROCEDURE SELEZIONE”

L’AQUILA – “Contrariamente a quanto riportato da alcuni organi di stampa, l’Asl già da tempo ha affrontato il problema della carenza delle ostetriche e il 15 marzo scorso ha deliberato la indizione di un avviso pubblico per il reclutamento”.

È quanto si legge in una nota della Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila in risposta al comunicato diffuso in mattinata Uil Fpl.

“Sono pervenute ben 138 domande. Le procedure di selezione sono già state avviate e le assunzioni saranno completate nelle prossime settimane. Peraltro, per il reclutamento di queste figure professionali, l’azienda, ancor prima di indire l’avviso pubblico, aveva preso in considerazione il ricorso alle graduatorie di altre Asl. Tutte iniziative da tempo programmate e che rientrano nel complessivo piano di potenziamento dei reparti di tutti gli ospedali della provincia. Quanto dichiarato dalla Direzione Strategica aziendale”, conclude la nota.