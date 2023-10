CARENZA PERSONALE IN ABRUZZO, ARISTA: “A RISCHIO SVILUPPO IMPRESE, INVESTIRE SU FORMAZIONE”

L’AQUILA – “La carenza di personale specializzato in Abruzzo riguarda tutte le aziende, di qualsiasi dimensione, è un problema su cui occorre riflettere seriamente. Il rischio è che molti dei programmi di sviluppo attraverso il Pnrr non si possano realizzare”.

A sostenerlo è Guido Arista, presidente Piccola Industria Confindustria L’Aquila Abruzzo interno.

Spunto per la riflessione l’appuntamento all’Abruzzo Economy Summit, che si è svolto nei giorni scorsi all’Aurum di Pescara. A sollevare la questione molti imprenditori che si sono confrontati nella due giorni di dibattiti.

“C’è bisogno di personale qualificato, tecnici specializzati che possono dar vita a ciò che gli ingeneri progettano ma anche a livello manageriale. La mancanza di queste figure indispensabili per le aziende significa non essere attrattive e questo può rappresentare un problema, un freno per lo sviluppo delle imprese più piccole”, rimarca Arista.

Emerge quindi l’importanza di una formazione adeguata, e a tal proposito, è l’opinione diffusa tra gli imprenditori, qualche timido passo avanti è stato fatto, a partire dalla riforma dell’ istruzione tecnico professionale.

È stato lo stesso presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nei giorni scorsi, ad elogiare il ministro Giuseppe Valditara per una misura “molto attesa dalla scuola italiana, dall’opinione pubblica e dalle forze produttive. Si tratta di una riforma che rende competitiva la filiera della istruzione tecnica e professionale trasformandola in un percorso formativo di serie A e collegandola con il mondo del lavoro e dell’impresa. Offriamo così importanti opportunità lavorative ai nostri giovani e rendiamo più competitivo il nostro sistema produttivo”.

In questo senso, sottolinea Arsita: “È un tema importante e noi ci stiamo lavorando ed investendo molto. L’Its è uno degli strumenti messo a disposizione proprio da Confindustria, che ne fa parte nella gestione e costituzione. Certo non è ancora sufficiente ma è un ottimo punto di partenza”.

Per restare in Abruzzo, l’Abruzzo Green Academy ha dato il via alle iscrizioni, aperte fino al 15 ottobre, agli innovativi percorsi di studi della scuola speciale di Alta tecnologia dell’ITS “Efficienza energetica” dell’Aquila, la cui validità ha portato il Miur – Ministero dell’Istruzione e del Merito – ad erogare una premialità, un contributo che viene concesso alle scuole in grado di formare diplomati subito occupabili.

Un percorso di studi per formare i cosiddetti “tecnici del futuro”, in questo caso nel campo dell’efficienza energetica ed edilizia sostenibile che, nel 95% dei casi, entreranno nel mondo del lavoro a un anno dal diploma.

“Le aziende – osserva Arsita – sono cambiate negli ultimi anni, per i modi di lavorare, per mercato, per il rapporto con il lavoratore, e questa evoluzione deve coinvolgere anche la formazione, in tutti i settori, non solo nell’industria. Dobbiamo tornare ad investire sulle competenze, serve un lavoro di squadra”.