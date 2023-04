CARENZE SANITA’ NELLA MARSICA: DI PANGRAZIO, “CONVOCARE SUBITO IL COMITATO RISTRETTO DEI SINDACI”

AVEZZANO – “La sanità marsicana continua ad attraversare una fase emergenziale. È necessario convocare subito il Comitato ristretto dei sindaci”: il sindaco di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio torna sul tema sanità con una richiesta “urgente” al collega primo cittadino dell’Aquila Pierluigi Biondi, chiamato in causa in qualità di presidente del Comitato ristretto dei sindaci della Asl. E, in considerazione del fatto che – continua Di Pangrazio – “a preoccupare è anche la sorte del presidio ospedaliero Umberto I di Tagliacozzo, propongo di tenere la riunione nel comune marsicano”.

Al centro della richiesta, naturalmente, la situazione dell’Ospedale Civile SS. Nicola e Filippo di Avezzano: “Sono ben note le carenze di dirigenti medici – scrive Di Pangrazio- che, oramai da tempo, affliggono i reparti di radiologia, pediatria, otorinolaringoiatria, ginecologia-ostetricia e laboratorio analisi; quelle infermieristiche in numerosi reparti, che hanno generato una preoccupante riduzione delle prestazioni, anche di primaria necessità (da ultimo la chiusura degli ambulatori di cardiologia), nonché una discontinua fornitura di dispositivi e di farmaci.A ciò si aggiunga che l’unità operativa di cardiologia risulta ancora priva di un direttore, nonostante sia stata espletata da alcuni mesi la procedura concorsuale”.

E, in particolar modo, il sindaco sottolinea la situazione del Pronto Soccorso: “Nell’utenza è diffuso un profondo senso di insoddisfazione verso la struttura, che si manifesta con continue lamentele e denunce”.

Temi da portare nel comitato ristretto dinanzi ad una realtà che continua a preoccupare gli abitanti delle aree interne dove i servizi sanitari non sono all’altezza delle esigenze e delle aspettative. Così – conclude la lettera – “tenendo conto di quanto emerso nell’ultimo incontro svoltosi nel Pta di Pescina, dove si è palesata la volontà da parte di tutti i partecipanti a effettuare le riunioni del Comitato anche in altri presidi territoriali dell’Asl 1” Di Pangrazio chiede di “convocare con estrema urgenza, il Comitato Ristretto dei Sindaci presso il P.O. “Umberto I” di Tagliacozzo, e di estendere l’invito al Direttore Generale della Asl, al Direttore Sanitario Asl 1, nonché a l Direttore dell’Agenzia Sanitaria Regionale.