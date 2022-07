CARFAGNA E GELMINI IN AZIONE, CALENDA: “MARSILIO DIMOSTRA DI ESSERE PICCOLO TROGLODITA”

ROMA – “Marco Marsilio, un ‘uomo’, anche presidente di Regione, che si esprime come Lei si è espresso nei confronti di Carfagna e Gelmini, peraltro ministri di governo in carica, dimostra di essere un piccolo troglodita. Mi spiace per la Regione Abruzzo. Meriterebbe molto di meglio”. Lo afferma il leader di Azione Carlo Calenda commentando le parole del presidente dell’Abruzzo su Mara Carfagna e Mariastella Gelmini a Skytg24.