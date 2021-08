CARITAS L’AQUILA, AL VIA RACCOLTA DONAZIONI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DI AFGHANISTAN E HAITI

L’AQUILA – Partirà il prossimo sabato 28 agosto l’iniziativa di solidarietà, proposta dalla Caritas Interparrocchiale del centro storico dell’Aquila, a favore delle popolazioni di Haiti e della minoranza cristianapresente in Afghanistan e di quanti sono, comunque, in grossa difficoltà a Kabul, privilegiando in particolare i bambini e le persone più indifese dell’una e dell’altra parte.

Per dar modo agli aquilani di avere un tempo utile per poter aderire a questa iniziativa di solidarietà ‘aiutaci a donare speranza’, con la propria offerta a favore di chi è sommerso dalle rovine del terremoto, che ha colpito lo Stato del centro America alla vigilia del nostro ferragosto con più di 2000 morti, e per chi, nello stesso periodo, si è trovato sommerso da un’emergenza umanitaria nella povera terra Afghana, la cui popolazione è da tempo in grossa sofferenza per i tanti conflitti susseguitisi negli anni, l’iniziativa si protrarrà per tutto il mese di settembre.

“Può essere questa l’occasione per far fruttificare ancora il tanto bene che la comunità aquilana ha ricevuto, da ogni parte del mondo, nei mesi successivi al 6 aprile 2009, così come già avvenuto nel 2010 con la concreta solidarietà offerta dalla Chiesa aquilana a seguito dell’altro rovinoso sisma di Haiti con oltre 200.000 morti”, commenta il rettore della chiesa di Santa Maria del Suffragio, don Daniele Pinton.

Sarà possibile dare il proprio contributo attraverso donazioni, distinte nella causale per l’una o per l’altra emergenza, da effettuare con bonifico bancario (IT11B0344003600000000001436) o direttamente alla Caritas Interparrocchiale del Centro Storico, che ha sede presso la Chiesa del Suffragio in piazza Duomo, contattando i suoi referenti Sig.ra Maria Elisabetta Tempesta (3207823100) e Diacono Gianni Tomei (3487026225).

Il ricavato verrà trasmesso all’Elemosineria Apostolica che farà arrivare il segno tangibile della generosità dei fedeli aquilani del centro storico attraverso la Chiesa che vive in quelle terre toccate da tanto disastro, nel pieno ancora della già disastrosa pandemia che ha aperto il terzo decennio del XXI secolo.

E’possibile richiedere ulteriori delucidazione contattando l’indirizzo chiesasuffragioaq@gmail.com