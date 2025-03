CARNEVALE MONTORIESE: SFILATA DEI CARRI RINVIATA AL 9 MARZO

MONTORIO AL VOMANO – A causa delle avverse condizioni meteo, la tradizionale sfilata di carri e maschere del Carnevale Montoriese, prevista per oggi a Montorio al Vomano (Teramo), è stata rinviata a domenica 9 marzo. Restano invece confermati tutti gli altri eventi in programma durante la settimana.

Il sindaco Fabio Altitonante, si legge in una nota, ha voluto ringraziare calorosamente “gli amici di Leognano e Villa Maggiore, che hanno lavorato fino a tarda notte per la realizzazione dei carri, gli uffici comunali e tutte le associazioni di protezione civile e di volontariato – P.C. Gran Sasso, ANA, Albatros, Croce Bianca e Pro Loco – che metteranno a disposizione circa 50 volontari per garantire la sicurezza e il corretto svolgimento della manifestazione”.

“L’entusiasmo e l’impegno di chi lavora dietro le quinte sono il vero motore di questo evento. A loro va il nostro più sincero grazie. Invitiamo tutti a partecipare numerosi a tutte le iniziative, per donare soprattutto ai più piccoli giornate di festa e allegria”, aggiunge il primo cittadino.

PROGRAMMA DEL CARNEVALE MONTORIESE

4 marzo – Festa Bambini in Maschera

Ore 15:00 – Ex Balera, Via Settembrini

Animazione con Alessandra e Roberta – Ingresso gratuito

5 marzo – Carnevale Morto

Ore 20:30 – Dal chiostro della Chiesa degli Zoccolanti a Largo Rosciano

Con la partecipazione di Stellina

Vin brulé e castagnole per tutti

9 marzo – Sfilata Carri e Maschere

Ore 15:00 – Partenza da Viale Duca degli Abruzzi con musica live in Largo Rosciano