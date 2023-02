CARNEVALE: TORNA LA FESTA A TORREVECCHIA TEATINA

TORREVECCHIA TEATINA – Canti, balli e cibo per festeggiare il Carnevale nella riedizione della migliore tradizione abruzzese.

Domenica 19 febbraio 2023 a Torrevecchia Teatina torna l’appuntamento riproposto, come ogni anno, dalla Compagnia Tradizioni Teatine, dall’Associazione Penelope e dall’Amministrazione Comunale di Torrevecchia.

“La festa nasce dalla necessità di rafforzare e sentirsi comunità. Viene infranto l’ordine per rafforzarlo. È una festa che esalta la vitalità e la felicità di vivere, evidenziata anche dagli abiti colorati usati per la rappresentazione”, si legge in una nota.

Ad evidenziarne la forte valenza e il legame con la Tradizione l’Amministrazione Comunale ha proclamato la festa Bene Identitario e Culturale del territorio.

Si va di casa in casa (“sdijunɘ”), ritornando all’antico rito della festa, ritrovandosi in via Merciaro per arrivare in corteo in piazza San Rocco alle ore 12,30 per processare e dar fuoco a Carnevale (le cui ceneri erano usate per fertilizzare i terreni e auspicare un buon raccolto) e per gustare cibo e dolci del giorno di festa.

La condanna del Carnevale (simbolo di tutte le negatività) è una rappresentazione teatrale con processo, imputato, avvocato difensore, pubblico ministero ed altre diverse figure.

Si mangerà insieme la polenta e la frittata “rognose”, conditi con salsiccia di fegato o di carne, ma sono serviti anche grandi ravioli e li ciufɘlittɘ di Carnevale. I dolci più usati erano i maccaroni dolci conditi con miele, noci, cannella, le immancabili frappe, le castagnole e la cicerchiata

Gli abiti (curati sino al dettaglio dalla Compagnia Tradizioni Teatine) sono i tradizionali abiti di Pulcinella dall’enorme copricapo conico fiorito ed ornato da zagarelle, i tipici nastri colorati.

A seguire dalle ore 16,30 presso l’Auditorium in Piazza Di Resta l’Associazione Penelope organizza, come ogni anno, “Il Carnevale per bambini”.

L’ingresso è libero. L’Associazione invita famiglie e bambini a trascorrere in allegria la giornata, tra giochi, musica, dolcetti e animazione.