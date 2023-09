CARO AFFITTI: DOMANI PROTESTA STUDENTI CON TENDE E VALIGE ANCHE A L’AQUILA

L’AQUILA – Torna anche all’Aquila, in contemporanea nazionale, la protesta delle tende. Attesa per domani mattina una nuova mobilitazione dell’Unione degli Universitari dopo i flash mob della scorsa primavera a Coppito per tenere alta l’attenzione sul caro affitti e puntare l’accento sulla residenzialità pubblica, a partire dalla Caserma Campomizzi, al centro di conflitti e controversie dentro e fuori l’Adsu. Un sit-in dell’Udu con tende e valigie è annunciato proprio davanti ai cancelli della Caserma.

“Abbiamo scelto simbolicamente questo luogo – spiega il coordinatore Giacomo Piccolo – perché qualsiasi ragionamento deve partire da qui”. La Caserma, che dopo il terremoto con i suoi 360 posti letto e la mensa era diventata un luogo di aggregazione, di comunità, di crescita, è stata sottratta agli universitari fuorisede senza alternative nell’immediato.