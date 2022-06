CARO BENZINA, ESPOSTO CODACONS A PROCURE ABRUZZESI. ALLEVATORE, “GASOLIO COSTA QUADRUPLO DEL LATTE”

PESCARA – Ritorna l’allarme rosso per l’impennata del costo del carburante, nuovamente ben al di sopra della soglia di attenzione dei due euro, nonostante lo sconto dello Stato di 30 centesimi al litro. ll Governo sta studiando un nuovo intervento da poter applicare nell’immediato. Tra le opzioni: da un lato la proroga del taglio delle accise fino alla fine dell’estate, per cui servono cinque miliardi di euro, dall’altro si ragiona su come aumentare lo sconto, allargando la copertura per gli automobilisti.

Intanto anche in Abruzzo la magistratura dovrà intervenire sull’escalation senza sosta dei listini dei carburanti. Il Codacons ha presentato infatti un nuovo esposto alle quattro Procure della Repubblica abruzzesi e all’Antitrust, chiedendo di indagare “sugli abnormi rincari dei prezzi di benzina e gasolio alla pompa registrati nelle ultime settimane in regione e su possibili speculazioni in atto a danno di consumatori e imprese dell’Abruzzo”.

Forte tensione anche tra gli agricoltori e allevatori e il battagliero Dino Rossi, allevatore di Ofena, in provincia dell’Aquila, referente del Cospa, minaccia di portare per protesta, assieme a suoi colleghi, le mucche sotto al Parlamento, in quanto “un litro di gasolio agricolo in Italia costa 1,60 al litro, quattro volte in più di un litro di latte e tanto quanto un litro di vino sfuso in cantina. Con il caro gasolio, si rischia di avere i terreni incolti, gli allevamenti chiusi e verranno a mancare sul tavolo degli italiani un sacco di prodotti, anche per l’effetto guerra”.

Scrive nell’esposto il Codacons: “Oggi la benzina costa oltre il 28,5% in più rispetto allo scorso anno, mentre il gasolio è rincarato di circa il 37,5% sul 2021 – spiega l’associazione – Un andamento dei listini del tutto anomalo, che si registra nonostante il taglio delle accise disposto dal Governo e che non sembra essere giustificato dalle quotazioni petrolifere. Negli ultimi mesi, infatti, il petrolio ha raggiunto il suo picco il 9 marzo 2022, quando il Brent ha toccato la soglia dei 131 dollari al barile – analizza il Codacons – In tale data la benzina, e senza il taglio delle accise pari a -30,5 cent scattato solo il 22 marzo, costava in media 2,048 euro al litro in modalità self, 1,966 euro il gasolio”.

“Oggi il petrolio è quotato ben al di sotto dei 120 dollari al barile, mentre la verde costa in media 2,075 euro al litro e il gasolio 2,030 al litro. Questo significa che nonostante le quotazioni del petrolio siano calate la scorsa settimana dell’8,4% rispetto a marzo e malgrado il taglio delle accise, benzina e gasolio costano oggi ingiustificatamente di più!”

“Per dare un quadro della gravità della situazione, basta considerare che in assenza del taglio delle accise pari a 30,5 centesimi di euro al litro, la benzina costerebbe oggi oltre 2,4 euro al litro (2,38 euro il gasolio) superando il record storico raggiunto nell’ottobre del 1976, quando un litro di benzina arrivò a costare 500 lire, pari a 2,31 euro a valori correnti. Con il nostro esposto chiediamo ad Antitrust e Procure di attivarsi per capire chi stia speculando aumentando ingiustificatamente i listini dei carburanti alla pompa, che salgono nonostante il calo del petrolio, e di aprire indagini sul territorio attraverso l’ausilio di Nas e Guardia di Finanza per i reati di manovre speculative su merci e aggiotaggio, sequestrando atti e documenti utili presso le sedi delle società petrolifere presenti in Italia”.

Dino Rossi fa invece notare che “si sta iniziando la trebbiatura e si rischia che il grano quel poco lasciato dai cinghiali arrivi a costare 100 euro al quintale, dovuto anche alla scarsa produzione, ma la mietitrebbia consuma sempre uguale. Siamo pronti a partire con mille mucche, da Ofena Pescasseroli e altri paesi limitrofi, percorrendo le strade interne fino ad arrivare a Montecitorio, perché noi non possiamo garantire la sopravvivenza di questi animali con questi costi gestionali. Visto che gli animali sono in costituzione ed hanno parità diritto come gli umani a manifestare, le prescrizioni le potete inviare alle mucche al fine di evitare incidenti stradali o evitare di sporcare troppo Roma”.