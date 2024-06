CARO BOLLETTE: ACERBO “MELONI TRADISCE ANCHE ANZIANI E VULNERABILI”

PESCARA – “Il governo Meloni cancella il mercato tutelato anche per i clienti vulnerabili. Anziani con più di 75 anni, disabili, persone che abbisognano di apparecchi medicali salvavita, famiglie povere saranno consegnate al mercato “libero”, cioè a bollette assai più alte. Grazie a Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia milioni di italiane e italiani saranno tartassati con la fine del mercato tutelato”.

A sostenerlo è Maurizio Acerbo, ex deputato, ex consigliere regionale abruzzese e segretario nazionale di Rifondazione comunista.

LA NOTA

La mancata proroga del mercato tutelato per elettricità e gas è una pugnalata del governo Meloni alle cittadine e ai cittadini. Scrivono mercato ma s il legge furto ai danni degli utenti. I dati sono inequivocabili: con il mercato tutelato gli aumenti delle bollette erano più contenuti rispetto al cosiddetto mercato libero. Noi di Rifondazione Comunista rivendichiamo di esserci sempre opposti alla privatizzazione e alla liberalizzazione del settore energetico. Le tutele graduali sono una presa in giro. Intanto l’aumento sarà del 12%.

Il governo Meloni si è rimangiato le promesse di proroga e si è inchinato alle società private e ai diktat dell’Unione Europea.

Il loro sovranismo è una barzelletta. La fine della maggior tutela condanna cittadine/i a essere derubati da società private in nome di una falsa ideologia del mercato.

Tutti sanno che poi alle chiacchiere sul mercato segue il cartello per spennare i cittadini. Gli stessi esponenti della destra hanno ammesso che la maggior tutela garantisce i cittadini dagli aumenti spropositati derivanti da operazioni speculative.

L’opposizione parlamentare dovrebbe fare autocritica per non aver cancellato la norma che prevedeva la fine del mercato tutelato e aver proceduto per proroghe.

I lavoratori e le famiglie hanno diritto a un modello energetico giusto e sostenibile che funzioni per garantire i loro bisogni non per aumentare gli extraprofitti delle società energetiche e dei loro azionisti.