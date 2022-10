CARO BOLLETTE L’AQUILA, CENTROSINISTRA: “PIANIFICARE INTERVENTI PER AFFRONTARE EMERGENZA”

L’AQUILA – “Un fondo in grado di coprire i costi straordinari dell’energia ed evitare la contrazione dei servizi ai cittadini e quindi di emanare sostegni a difesa di famiglie, attività produttive e associazionismo cittadino”.

È la proposta dei consiglieri di centrosinistra del Comune dell’Aquila Paolo Romano, Stefano Palumbo, Lorenzo Rotellini, Stefania Pezzopane, Elia Serpetti, Alessandro Tomassoni, Simona Giannangeli, Eva Fascetti, Massimo Scimia, Emanuela Iorio, Stefano Albano, Enrico Verini.

Nel dettaglio, spiegano in una nota, “ammontano a circa 2 milioni e 600mila euro le economie derivanti dalla rinegoziazione dei mutui di Cassa Depositi e Prestiti che il Comune dell’Aquila ha approvato nell’ultima seduta di Consiglio comunale. Si tratta di 629mila euro disponibili per il 2022, 1 milione e 261mila per il 2023 e 632mila euro per il 2024. Un vero e proprio tesoretto di cui dispone l’amministrazione che può e deve essere impiegato per contrastare gli effetti del caro bollette. C’è la possibilità di creare un fondo in grado di coprire i costi straordinari dell’energia ed evitare la contrazione dei servizi ai cittadini e quindi di emanare sostegni a difesa di famiglie, attività produttive e associazionismo cittadino”.

“A queste poi possono essere aggiunte le risorse a disposizione residue dell’ultimo piano Sociale d’Ambito e quelle del prossimo 2023/2025 per le famiglie più in difficoltà, le risorse a disposizione della L.R. 41/2011 per lo sport, in particolare per chi gestisce impianti sportivi e le risorse culturali a disposizione del bilancio comunale che possono diventare ristori per appianare la grave difficoltà del momento”.

“Giusto aspettarsi misure importanti dal governo centrale ma è altrettanto giusto mettersi in gioco come amministrazione comunale a tutela dei cittadini attraverso gli strumenti e le risorse a disposizione – osservano – Per questo con forza e responsabilità continuiamo a chiedere che venga affrontata una vera e propria pianificazione degli interventi dettati dall’emergenza e che vengano destinate tutte le risorse a disposizione per fornire soluzioni al territorio, a partire da quelle della rinegoziazione mutui, disponibili sin da ora ad aiutare la velocizzazione delle procedure consequenziali. Lo si faccia in consiglio comunale o in III Commissione purché si intraprenda questo percorso”.

“Ogni giorno in più è un rischio in più che lasciamo sulle spalle dei cittadini aquilani”, concludono.