CARO BOLLETTE, PETTINARI: “CONTINUA BATTAGLIA M5S, CENTRODESTRA LONTANO DA PROBLEMI DEGLI ABRUZZESI”

L’AQUILA – “Continua la battaglia del M5S a tutela dei cittadini abruzzesi colpiti dal caro energia. Oggi in commissione Bilancio ho chiesto nuovamente alla maggioranza di approvare un provvedimento urgente che dia immediato sostegno alle famiglie più in difficoltà e alle piccole partite Iva”.

Così, in una nota, il vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari che aggiunge: “questa maggioranza è assolutamente lontana dalle reali esigenze degli abruzzesi, e ha fatto cadere nuovamente nel vuoto la mia proposta”.

“Sia chiaro che per me in questo momento storico, dove le famiglie non ce la fanno ad arrivare neanche a metà mese, non c’è nulla di più urgente di questo. L’ho ribadito in ogni occasione, istituzionale e pubblica, e l’ho ribadito anche oggi nel corso della Commissione Bilancio, che alla fine è stata sospesa e poi rinviata”.

“Noi continueremo ad usare tutti gli strumenti a disposizione dell’opposizione per far invertire la rotta a questa maggioranza, che sembra più impegnata a lavorare sugli equilibri interni che a trovare soluzioni alle problematiche dei cittadini”, conclude Pettinari.