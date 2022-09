CARO BOLLETTE: PIETRUCCI E PALUMBO, “AL NAPOLI MILIONI DI EURO, SOCIETÀ SPORTIVE STANNO CHIUDENDO”

L’AQUILA – “Con l’inizio della stagione fredda aumenteranno i costi del riscaldamento e le bollette saranno assolutamente insostenibili. Pagare le utenze di luce e gas diventerà un onere insopportabile anche per le società e le strutture sportive e, di conseguenza, per tanti ragazzi, ragazze e atleti. Purtroppo – ma forse dovremmo dire ‘per fortuna’ – non siamo tutti il Napoli Calcio che gode delle vergognose regalie del Presidente Marsilio (è bene ripeterlo fino alla noia: 1.200.000 euro l’anno per sei anni, rinnovabili per altri sei, per 15 giorni di ritiro pre-campionato a Castel di Sangro: un’autentica vergogna, mentre tutte le società e associazioni sportive abruzzesi e aquilane rischiano di chiudere”.

Così in conferenza stampa Pierpaolo Pietrucci consigliere regionale del Pd, i Pietrucci e Stefano Palumbo, consigliere comunale dell’Aquila.

LA NOTA

Ad oggi i costi sono già triplicati. E le proiezioni per i prossimi mesi sono allucinanti. I gestori e gli utenti di impianti sportivi attendevano, come altri, un intervento di aiuto da parte della Regione Abruzzo. Ma invece di investire i fondi del PNRR in infrastrutture energetiche, e dunque per scopi strategici e di lungo respiro, si è preferito usarli per l’ordinaria amministrazione!

Questa situazione non è tollerabile. Abbiamo scritto a Mario Quaglieri (presidente della V Commissione del Consiglio regionale) e a Fabio Frullo (presidente della competente commissione del Comune dell’Aquila) per chiedere una immediata riunione delle Commissioni in cui inviare le società sportive, le associazioni e i rappresentanti delle varie Federazioni sportive e del CONI per condividere con loro le misure urgenti, indispensabili e possibili.

Non si può assistere alla paralisi delle attività sportive agonistiche e amatoriali.

In tempi di crisi, insieme al valore etico e culturale, l’attività sportiva per tantissime persone – bambini, ragazzi o adulti che siano – è un modo sano per reagire, affrontare i problemi sul piano fisico e psicologico, una diffusa garanzia di salute e di benessere sociale.