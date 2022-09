CARO BOLLETTE, PISCINE NAIADI PESCARA: “SITUAZIONE DRAMMATICA”

PESCARA – Il caro bollette rischia di mettere seriamente in ginocchio anche i gestori delle piscine abruzzesi che erano già stati messi a dura prova da due anni di pandemia, con il rischio chiusura per diversi impianti.

A lanciare un grido di allarme è Domenico Narcisi, socio della Asd Pretuziana che gestisce le piscine Le Naiadi di Pescara (il più grande impianto abruzzese e fra i maggiori in Italia ed Europa), la piscina di Teramo e da poco anche quella dell’Aquila. Qui negli anni 90 il Maradona della pallanuoto Manuel Estiarte condusse la pallanuoto pescarese ai vertici.

“La situazione è drammatica. Non so fino a quando riusciremo ad andare avanti. Da ottobre 2021 a agosto scorso abbiamo avuto bollette per 850mila euro. Anche con le rateizzazioni, così come in passato, è difficile andare avanti”.

“In particolare Le Naiadi, complesso energivoro anche perché parliamo di impiantistica dalle grandi dimensioni e un po’ datata nel tempo – spiega Narcisi – i costi sono elevati con piscine olimpioniche, Palapallanuoto e altro. Se non arriverà un provvedimento nazionale il rischio chiusura in prospettiva è molto forte”.

[mqf-scorrimento]