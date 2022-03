CARO CARBURANTI, ASSOUTENTI: “GOVERNO FERMI SPECULAZIONI CON DECRETO”

ROMA – Il Governo deve varare un decreto ad hoc per fermare le speculazioni sui carburanti e frenare l’escalation dei listini alla pompa.

Lo afferma in una nota Assoutenti, dopo le dichiarazioni del ministro Cingolani sul caro carburante.

“Già nei giorni scorsi Assoutenti aveva denunciato la presenza di possibili speculazioni sui prezzi di benzina e gasolio tese a far salire in modo ingiustificato i prezzi alla pompa – spiega il presidente Furio Truzzi – Oggi il Ministro conferma i nostri sospetti, e pertanto è necessario un decreto urgente da parte del Governo che introduca misure contro i fenomeni speculativi sui carburanti anche attraverso un coordinamento tra Guardia di Finanza, forze dell’ordine ed enti locali, prevedendo l’arresto e il carcere per chi commette illeciti sui prezzi di beni di prima necessità come i carburanti”.

“Decreto che – aggiunge Truzzi – deve necessariamente prevedere la sterilizzazione dell’Iva sui carburanti e un taglio delle accise, per calmierare non solo i listini alla pompa, ma anche i prezzi dei prodotti trasportati”.