CARO CARBURANTI, GESTORI: “AUMENTO SPECULARE AD AUMENTO ACCISE E IVA”

ROMA – “L’aumento dei prezzi alla pompa corrisponde quasi specularmente all’aumento dell’accisa e dell’iva sull’accisa, senza spunti di natura speculativa alla distribuzione”.

Lo sostiene l’ufficio studi della Figisc-Confcommercio che diffonde i dati delle ultime rilevazioni.

“Dal 30 dicembre 2022 al 5 gennaio 2023 (sui dati dei prezzi praticati dell’Osservatorio ministeriale) le accise sono aumentate di 0,150 euro al litro, con Iva 0,183 euro al litro. Le quotazioni dei prodotti raffinati sono aumentate di 0,015 euro al litro per la Benzina e diminuite di 0,006 euro al litro per il gasolio, in media col mix di consumo dei prodotti sono, pertanto, ferme. Nello stesso periodo i prezzi alla pompa sono aumentati di 0,184 euro al litro per la Benzina in self e di 0,175 euro al litro per la Benzina in servito, ossia in media col mix dei due servizi di 0,182 euro al litro. Per il gasolio in self i prezzi alla pompa sono aumentati di 0,180 euro al litro e di 0,172 euro al litro per il gasolio in servito, ossia in media col mix dei due servizi di 0,178 euro al litro”.