CARO CARBURANTI, GIOVANNINI: GOVERNO VALUTA ULTERIORE PROROGA SCONTO

ROMA – “Il Governo è intervenuto prevedendo uno sconto sui carburanti che continuerà ad essere applicato almeno fino all’8 luglio. L’ultimo provvedimento è stato esteso anche al metano per il quale l’accisa è ora pari a zero euro per metro cubo e l’Iva ridotta al 5%. L’intervento porta un risparmio di circa 30 centesimi al litro, per benzina e gasolio 10 centesimi per il GPL e stiamo valutando una ulteriore proroga dello sconto perché la dinamica del prezzo del carburante è ancora, ahimè, crescente”.

Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti nel messaggio inviato all’assemblea di Unem.

“I problemi naturalmente si ripercuotono anche sul comparto della raffinazione, rappresentato in Italia da 13 siti – 11 raffinerie e due bioraffinerie – ubicati sul territorio nazionale, di cui 6 nel Mezzogiorno, che vanno sostenuti affinché possano progressivamente trovare alternative al loro core business attuale attraverso la sostituzione delle materie prime con biomasse non alimentari per produzione di biocarburanti, produzione di idrogeno verde e di idrogeno blu”, ha aggiunto Giorgetti.

“Partendo dalla domanda dei prodotti petroliferi, è possibile pensare di riconvertire alcune raffinerie, che risulteranno non più necessarie, alla produzione di carburanti alternativi per tutelare così occupazione e ambiente. Considerando che il più grande utilizzatore di prodotti petroliferi sono i trasporti, è necessario portare avanti un’analisi delle soluzioni in stretta relazione con questo settore”, ha osservato.