CARO CARBURANTI: PER IL PIENO +14 EURO, IN UN ANNO +340 EURO IN MEDIA

ROMA – Oggi per un pieno di benzina “si spendono in media 14,1 euro in più rispetto allo stesso periodo del 2021, mentre per un pieno di gasolio occorre mettere in conto una maggiore spesa da 13,6 euro – afferma il presidente del Codacons Carlo Rienzi – In un solo anno, quindi, la verde è aumentata del 19,5%, il gasolio del 20,6%”.

Rienzi aggiunge che “solo per i maggiori costi di rifornimento, una famiglia spende in media 340 euro annui in più in caso di auto a benzina, +328 euro per il gasolio, senza considerare gli effetti indiretti sull’inflazione legati all’aumento dei prezzi al dettaglio dei prodotti trasportati, considerato che in Italia l’85% della merce viaggia su gomma”.

I listini dei carburanti, spiega il Codacons, tornano a salire in Italia, con la benzina che viene oggi venduta ai distributori a una media di 1,733 euro al litro, il gasolio a 1,598 euro al litro. Una crescita dei prezzi alla pompa che, denuncia l’associazione dei consumatori, “danneggia doppiamente le famiglie le quali, oltre a sostenere maggiori costi per i rifornimenti di carburante, subiscono anche gli effetti indiretti sui prezzi al dettaglio”