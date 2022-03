CARO CARBURANTI, RIFONDAZIONE COMUNISTA SOSTIENE LA LOTTA DEI PESCATORI

PESCARA – “Il costo del ga­solio per le imbarca­zioni ha superato 1€­/litro,​ un costo insostenibile per ogni singola unità di pesca che sostiene me­diamente un consumo di carburante di div­erse centinaia di li­tri al giorno, a par­te le altre gravose spese di manutenzione e gestione dell’at­trezzatura di pesca. Le barche da pesca sono rimaste ferme una set­timana, e nonostante il ritorno in mare proseguono le iniziative co­ntro questo ingiusti­ficato e spropositato rincaro dei carbur­anti”.

La sezione pescarese di Rifondazione Comunista ha voluto es­primere in una nota tutta la solid­arietà alla marineria abruzzese in lotta contro il caro gasol­io che colpisce dura­mente gli operatori della pesca e i lavo­ratori dell’intero comparto ittico.

“Rifondazione si augura che il governo naz­ionale offra risposte esaustive e concre­te alle delegazioni che incontrerà a Roma e che unanimemente sostengono come il caro gasolio non pe­rmetta più​ di soste­nere l’attività di pesca. Bisogna fermare le speculazioni ingiustificate” si legge nella nota.

Il partito ha poi espresso il suo pensiero in merito alla tanto auspicata transizione ecologica: “La giusta e urgente riconversione ecologica la devono pagare i grandi patrimoni, non si possono scaricare i costi della ‘transizione ecologica’ su chi vive solo del proprio lavoro”.

“È il momento di fare scelte per il futuro, a sostegno dei salari e dell’ambiente. È incredibile che per finanziare l’industria delle armi e le grandi imprese i soldi si trovino sempre, mentre non ci siano mai per sostenere piccole imprese, lavoratori e per salvaguardare il nostro mare”.