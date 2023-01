CARO CARBURANTI: TORNA L’ACCISA MOBILE

ROMA – Via libera alla riattivazione del sistema dell’accisa mobile introdotto dalla finanziaria del 2008.

Lo prevede il dl sulla trasparenza dei prezzi dei carburanti pubblicato oggi sulla Gazzetta ufficiale e che entrerà in vigore da domani.

Il taglio delle accise può essere adottato se il prezzo “aumenta, sulla media del precedente bimestre, rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nell’ultimo Documento di programmazione economico-finanziaria presentato”.

Il decreto anche “deve tener conto dell’eventuale diminuzione del prezzo rispetto a quello indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria, nella media del quadrimestre precedente”.

“Bene l’avere accolta la nostra proposta di rispolverare dalla legge finanziaria 2008 l’accisa mobile. Peraltro l’unico intervento contenuto nel decreto capace davvero di intervenire per il contenimento dei prezzi dei carburanti”, afferma in una nota il presidente di Fegica, Roberto Di

Vincenzo, secondo cui “quanto alla trasparenza, il Governo ha colto solo parzialmente le proposte tecnico applicative proposte. C’è ancora spazio però nei decreti attuativi del ministero e in sede di conversione in legge”, osserva, “per operare i necessari aggiustamenti”.