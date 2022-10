CARO ENERGIA: A TERAMO ASSEMBLEA DI “NOI NON PAGHIAMO”. VERSO SCIOPERO BOLLETTE DAL 30 NOVEMBRE

TERAMO – Domenica 30 ottobre alla Casa del Popolo di Teramo si terrà alle 17:30 l’assemblea regionale di Noi Non Paghiamo, piattaforma nazionale di proposte e lotta contro il carovita.

Noi Non Paghiamo si definisce “un movimento di base, popolare, che rivendica un prezzo equo per l’energia”, e lavora, dal 30 novembre, allo sciopero dei pagamenti.

Queste le rivendicazioni: “Chiediamo la riduzione delle bollette ai costi pre-pandemia e pre-guerra. ​​Se verremo ignorati, il 30 novembre sospenderemo il pagamento di tutte le nostre bollette. Faremo questa azione quando avremo raggiunto 1 milione di persone. Questo è ciò per cui lottiamo. Avanzeremo delle proposte concrete per la riduzione delle bollette, per smetterla con i super-guadagni delle aziende delle forniture. Tutti insieme saremo più forti e nessuno verrà lasciato solo, la piattaforma Noi Non Paghiamo ha strutture e mezzi per organizzare lo sciopero al meglio e garantire la difesa legale contro i distacchi. È impossibile continuare a pagare con questi rincari, è ora di fare e dire basta!”