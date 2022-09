CARO ENERGIA, COLDIRETTI: BOTTIGLIA D’OLIO COSTERA’ 10 EURO

ROMA – Raddoppiati, triplicati, quadruplicati: i costi per produrre olio ormai sono impazziti e si prevede un’annata molto critica per i produttori olivicoli che si somma alla già stimata produzione inferiore di almeno il 30 per cento a causa della siccità.

Se l’anno scorso il costo per la spremitura in alcune zone era di 12 centesimi al chilo quest’anno sarà almeno 16 e dov’era 16 i produttori pagheranno 20 centesimi al chilo.

Questo significa, spiega Coldiretti, che insieme al vetro e in generale a tutto il packaging e ai trasporti una bottiglia di olio all’agricoltore costerà almeno 10 euro ma di fatto non si sa ancora quale sia il livello del prezzo.

L’olio extravergine siciliano – sottolinea ancora Coldiretti Sicilia – rappresenta una delle produzioni più importanti che si estende su circa 160.000 ettari con una frammentazione aziendale media di un ettaro e per questo “bisogna agire immediatamente con interventi adeguati che supportino gli imprenditori”.

“Il rischio – conclude l’organizzazione agricola – è che i consumatori acquistino dei prodotti di scarsa qualità a pochi euro che minano la salute perché la qualità è la prima caratteristica che deve avere questo alimento alla base della dieta”.