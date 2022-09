CARO ENERGIA, DI NICOLA (IC): “ECONOMIA DI GUERRA, GOVERNO INTERVENGA”

ROMA – “Ci troviamo in una situazione di assoluta emergenza, una crisi economica e sociale drammatica. Non dobbiamo avere paura di dire che siamo in un quadro di economia di guerra perché si profilano razionamenti”.

Lo ha detto il presidente dei senatori di Impegno Civico, Primo Di Nicola, a Vista Parlamento, la trasmissione di Rai Radiouno.

Di Nicola, eletto in Abruzzo con il M5S nel 2018 e oggi ricandidato con il movimento fondato dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio, ha aggiunto: “Ora c’è bisogno di interventi immediati del governo per far fronte alle esigenze dei cittadini che spesso non ce la fanno a mettere insieme il pranzo con la cena. E devono scegliere se pagare le bollette, mangiare o mandare i figli a scuola. Questi provvedimenti si sarebbero già fatti. Se non è successo è perché c’è chi ha voluto far cadere il governo”.

[mqf-scorrimento]