CARO ENERGIA E GAS: ANGELOSANTE, “RESTITUIRE AI CITTADINI I 50 MILIARDI DI EXTRA PROFITTO “

L’AQUILA – “Le piccole e medie imprese, dagli artigiani ai commercianti, rischiano di chiudere i battenti a causa del caro bollette, nulla di nuovo si intende, ma nei piccoli centri abitati sarà un’ecatombe a livello sociale, produttivo e economico”.

Lo dichiara Simone Angelosante, capogruppo in Consiglio regionale di Valore è Abruzzo federato con il gruppo consiliare di Forza Italia e candidato al collegio proporzionale della Camera dei Deputati con il partito di Berlusconi, che aggiunge:

“Questo tema non deve essere tema di discussione della campagna elettorale, i nostri concittadini devono avere dal Governo centrale aiuti concreti a stretto giro di posta e, a tal riguardo, faccio presente che, in nove mesi, le società energetiche italiane hanno conseguito utili per 50 miliardi. Il caro bollette è un tema noto a tutti già prima dell’inizio della guerra in Ucraina, in vista dell’autunno servono risposte immediate e concrete ” conclude Angelosante.