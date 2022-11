CARO ENERGIA, GIORGETTI: “DOMANI NUOVO DECRETO”

ROMA – “Sì, sì, il decreto lo approviamo domani sera”.

Così il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti interpellato a margine dell’audizione in Parlamento sulla Nadef risponde a chi gli chiede quando il governo approverà il nuovo decreto per gli aiuti contro il caro energia.

“L’andamento dei prezzi energetici e il loro impatto su imprese e famiglie saranno monitorati su base continuativa nei primi mesi del 2023. Ciò consentirà di valutare, al più tardi in occasione della predisposizione del prossimo Def, la necessità di ulteriori interventi e la contestuale definizione delle modalità di finanziamento”, ha detto il ministro.

“Auspico che queste misure possano a breve essere rafforzate – ha aggiunto – dal pacchetto di proposte della Commissione Europea attualmente in discussione, che contiene regole per gli acquisti congiunti di gas, misure di contrasto alla volatilità dei prezzi dell’energia e meccanismi di solidarietà in caso di emergenza per gli approvvigionamenti, nonché la possibilità di introdurre un pricecap sulle transazioni di gas. Gli esiti delle riunioni tenute a fine ottobre in ambito europeo hanno evidenziato lo spazio per un accordo che, se raggiunto in maniera tempestiva, potrà contribuire non poco a proteggere famiglie e imprese e salvaguardare la competitività globale dell’Unione Europea”.