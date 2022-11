CARO ENERGIA, MARSILIO: “L’EUROPA AGISCA SUBITO, TRAGEDIA DIETRO L’ANGOLO”

BRUXELLES – “Se vogliamo garantire la coesione politica a sostegno dell’Ucraina e delle ambiziose sfide che ci siamo posti in termini di transizione energetica ed ecologica, dobbiamo anche essere in grado di agire subito per evitare una situazione in cui si verifichino gravi problemi sociali a causa dell’aumento dei costi e del fatto che i cittadini hanno difficoltà a pagare le bollette energetiche, perché la tragedia è dietro l’angolo”.

Lo ha detto il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, intervenendo alla riunione della commissione politica di coesione territoriale e bilancio dell’Ue (Coter) del Comitato europeo delle Regioni.

“Gli Stati membri riescono solo in parte ad assorbire questi costi che ricadono sulle regioni e sui comuni – ha sottolineato – Abbiamo quindi bisogno di una risposta forte ed efficace da parte dell’Unione Europea. Troppo tempo è stato speso per indovinare quali misure adottare in merito alle misure da adottare”.

“La risposta – ha concluso – è su un tetto massimo e poi ci sono le misure utilizzate per determinare i prezzi ai consumatori”.