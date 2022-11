ROMA – Riscaldare le proprie case questo inverno costerà agli italiani sensibilmente di più rispetto allo scorso anno, e non solo a causa dell’aumento dei prezzi del gas.

Lo afferma il Codacons, che ha realizzato uno studio sui costi di combustibili utilizzati nelle abitazioni ai fini del riscaldamento domestico.

In Italia si contano oltre 8,3 milioni di stufe e caminetti, di cui il 24,2% a pellet e il restante 75,8% a legna: in base ai dati ufficiali diffusi da AIEL, solo nei primi 5 mesi del 2022 le vendite di stufe sono aumentate del 28% rispetto allo stesso periodo del 2021 – analizza il Codacons –

Il pellet risulta uno dei combustibili più utilizzati per le stufe domestiche, ma negli ultimi mesi il suo prezzo ha subito una costante crescita: un sacchetto da 15 kg costava in media lo scorso anno 4,35 euro, mentre oggi è venduto a 12 euro, con un incremento del +175%. Il costo della legna da ardere sale da una media di 167 euro a tonnellata del 2021 agli attuali 240 euro, con un incremento del +43,7%, mentre il prezzo del bioetanolo per camini e bruciatori aumenta del 57%. Un litro di gasolio per il riscaldamento passa dai 1,398 euro al litro del novembre 2021 agli attuali 1,849 euro, con un incremento del +32%.

Il Codacons ha poi calcolato quanto costerà in media questo inverno riscaldare un appartamento di medie dimensioni (100 mq) ricorrendo ai diversi combustibili.

Per un normale impianto a gas metano e ipotizzando che le tariffe rimangano invariate ai livelli attuali, la spesa – in base ai calcoli dell’associazione – si aggira sui 1.180 euro a famiglia. Chi sceglierà solo il pellet come unica fonte di riscaldamento domestico (e quindi senza utilizzare impianti a gas), dovrà mettere in conto una spesa da 2.145 euro.

Nonostante gli aumenti dei listini registrati nel comparto, la legna rimane il combustibile più economico, con una spesa per un appartamento di medie dimensioni stimata in 750 euro a famiglia.4

Riscaldare una casa con impianto a gasolio costerà invece nei mesi invernali circa 1.800 euro. Capitolo a parte il bioetanolo, con camini e bruciatori usati per arredare ambienti e creare atmosfera, ma in grado comunque di riscaldare singole stanze: con un utilizzo medio pari a 2 litri al giorno di bioetanolo, la spesa raggiunge i 693 euro.

“Riscaldare casa diventa sempre più costoso e le famiglie vanno incontro ad una vera e propria stangata d’inverno legata all’utilizzo dei termosifoni – afferma il presidente Carlo Rienzi – Con la ripresa della domanda e l’accensione degli impianti i prezzi del gas sono destinati inevitabilmente a salire ulteriormente nei prossimi mesi, aggravando il conto energetico degli italiani. Per questo sempre più famiglie hanno scelto di ricorrere a forme di riscaldamento alternative, acquistando stufe e ripristinando camini in disuso, nel tentativo di risparmiare e tagliare la spesa relativa al gas”.