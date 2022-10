CARO ENERGIA: PREZZO DEL GAS SOTTO I 100 EURO A MWH, NOMISMA, “ORA COSTO DELLE BOLLETTE SCENDERANNO”

ROMA – “La vera notizia è che il prezzo del gas è sceso sotto la soglia dei 100 euro e quindi le bollette smetteranno di aumentare, anzi si prevede una riduzione nei prossimi mesi”.

Così il presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli.

Il prezzo europeo al mercato olandese la quotazione al TTF è arrivata a 97,005 euro al MWh; al momento è a 98,8 euro al MWh.

Una boccata d’aria che potrebbe avere impatti positivi anche sul caro bollette che sta mettendo in ginocchio le famiglie italiane che, spesso, non riescono più a pagare le utenze alle stelle.

La lunga notte di ieri di trattative a Bruxelles, infatti, ha lasciato il sorriso all’oramai ex premeir premier Mario Draghi, che si è congeda dal palcoscenico europeo con un primo importante accordo sul combattuto tetto al prezzo del gas per frenare i rincari e uno spiraglio per immaginare nuovi strumenti di debito comune con cui fare scudo alla crisi economica.

La chiave di volta è tutta in una “clausola di fiducia” sull’intero pacchetto che è riuscita a trascinare Berlino dai confini dell’isolamento alla terra di mezzo di un compromesso che, ha evidenziato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, con il solo annuncio ha già avuto un impatto sul prezzo del gas.

“In Italia, ma anche in Europa, dovremmo fare più sistema per l’estrazione del gas e per produrre energia. Vedere di importare il Gnl dal Texas è assurdo, bisognerebbe chiedere all’Olanda alla Norvegia di vederci il gas a più basso prezzo, riconsideriamo la Libia che è piena di gas. Noi stiamo andando verso un razionamento, lo sanno tutti. Possiamo farcela solo se farà caldo ma siamo in inverno”, ha aggiunto Tabarelli.