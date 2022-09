CARO ENERGIA, RAUTI: “FDI PROPONE UNITA’ DI CRISI”

ROMA – “Fratelli d’Italia da tempo chiede di stabilire un tetto al prezzo del gas, anche per bloccare le speculazioni della Borsa di Amsterdam; ed al contempo vogliamo istituire una unità di crisi sul caro energia e puntare a separare il prezzo dell’elettricità da quello del gas”.

A dirlo la senatrice Isabella Rauti, vicepresidente vicario del gruppo di Fratelli d’Italia al Senato, ad Isoradio.

“Dopo la pandemia e gli effetti del conflitto russo ucraino, ancora in corso, il nuovo governo dovrà affrontare questioni cruciali e Fratelli d’Italia ha le sue ricette per un nuovo modello di sviluppo. C’è la crisi economica, sociale e lavorativa da affrontare e per FdI bisogna puntare a liberare e sostenere chi produce e crea occupazione”.

“La nostra proposta è quella del ‘più assumi e meno paghi’ basata su un sistema di sgravi a quelle aziende che, appunto, aumentano produzione e occupazione”, conclude la senatrice Rauti.

[mqf-scorrimento]