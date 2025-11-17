CARO PARCHEGGI PESCARA: AL VIA PROTESTA COMMERCIANTI, NEGOZI CON VETRINE E LUCI SPENTE

PESCARA – Domani sera le luci delle vetrine degli esercizi commerciali di corso Vittorio Emanuele e corso Umberto a Pescara si spegneranno subito dopo la chiusura.

È la protesta annunciata dalle sigle del commercio e dell’artigianato pescaresi contro la delibera, annunciata dall’amministrazione comunale, che prevede l’aumento generalizzato dei prezzi delle aree di sosta a pagamento della città.

La decisione è arrivata al termine di un incontro tra i rappresentanti delle principali sigle del settore (Cna, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti) insieme al Comitato ‘Amici di Corso Vittorio’.

Alla protesta i promotori associano la richiesta al Comune di sospendere gli effetti della delibera e di riunire subito un tavolo di confronto con le sigle del settore per rimodularla e riformularla nel modo migliore.

All’incontro che ha deciso la protesta erano presenti per la Cna la presidente e il direttore provinciali, Linda D’Agostino e Luciano Di Lorito; per la Confcommercio il presidente e la vicepresidente provinciale, Riccardo Padovano e Vincenzina De Santis; per la Confartigianato la vicepresidente Barbara Lunelli; per la Confesercenti il direttore provinciale Gianni Taucci; per il Comitato Amici di Corso Vittorio il presidente Antonio Di Giosafat.