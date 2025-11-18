CARO PARCHEGGI PESCARA: COMUNE APRE A COMMERCIANTI, “STOP AUMENTI FINO A GENNAIO”

PESCARA – “Posticipata al mese di gennaio l’entrata in vigore degli aumenti delle tariffe di sosta nell’area di risulta dell’ex stazione e nelle aree limitrofe. Con l’impegno di tornare quanto prima a sedersi intorno a un tavolo con le sigle del commercio e dell’artigianato per valutare possibili modifiche all’intero pacchetto-parcheggi”.

È l’esito positivo – si legge in una nota – dell’incontro tenuto questa mattina a Palazzo di Città dal sindaco Carlo Masci con i rappresentanti delle associazioni di categoria (Cna, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti, Comitato Amici di Corso Vittorio) che ieri sera avevano annunciato l’avvio di azioni di protesta contro il rincaro delle tariffe dei parcheggi cittadini: protesta che avrebbe dovuto prendere il via già da stasera, con lo spegnimento delle luci delle vetrine dopo la chiusura degli esercizi.

Protesta che però ora, in ragione dell’apertura del confronto, viene sospesa dai promotori.

“La decisione dell’amministrazione comunale viene dunque incontro alle richieste degli esercenti, che adesso metteranno sul tavolo del confronto le loro proposte, in modo da arrivare a una soluzione equilibrata e condivisa del problema”, si legge ancora nella nota.