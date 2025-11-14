PESCARA – “I commercianti, gli esercenti, gli artigiani del centro sono pronti a forme di protesta come lo sciopero contro l’improvvisa impennata del costo dei parcheggi deliberata dalla Giunta comunale e la trasformazione di centinaia di parcheggi liberi in aree a pagamento. In un momento di grave crisi per il commercio e la mobilità, a poche settimane dalle feste natalizie, ci aspettavamo una decisione di senso completamente opposto”.

Così, in una nota, Marina Dolci, presidente Confesercenti, Riccardo Padovano, presidente Confcommercio, Giancarlo Di Blasio, presidente Confartigianato, Linda D’Agostino, presidente CNA.

Dopo le polemiche politiche (Qui il link) monta quindi la protesta dei commercianti: “Chiediamo alla Giunta di fermarsi, di ragionare assieme a noi, perché l’economia della città in queste condizioni, nel periodo natalizio, non è in grado di reggere queste decisioni. I parcheggi sono sempre meno a causa di una altissima concentrazione di lavori pubblici, arrivare a Pescara è diventato una corsa a ostacoli, i T-Red terrorizzano gli automobilisti. Il periodo natalizio rappresenta il 30-40 per cento del bilancio annuale di tanti negozi: introdurre a dicembre, all’improvviso, queste novità negative corrisponde ad allontanare i consumatori dalle vie del centro di Pescara”.

“Ecco perché ribadiamo il nostro no a questa delibera, la richiesta di una immediata sospensione della sua efficacia e l’apertura di un confronto che finora è categoricamente mancato anche su questo tema”, concludono.