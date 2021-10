CARO PEDAGGI A24-A25: SINDACI INCONTRERANNO IL MINISTRO GIOVANNINI IL 28 OTTOBRE

PESCARA- I sindaci e gli amministratori di Lazio e Abruzzo, oltre cento, impegnati nella battaglia contro il “caro pedaggi” e per la sicurezza delle autostrade A24 e A25 incontreranno il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, il prossimo 28 ottobre alle 10.

Per quella data avevano preannunciato una manifestazione nel piazzale antistante la sede del Ministero, chiedendo anche ai parlamentari e ai consiglieri regionali di Lazio e Abruzzo di sostenerli e di partecipare.

Ora, contattati oggi stesso dalla segreteria del ministro, “pur mantenendo alta la guardia, esprimono grande soddisfazione per questo primo importante passo avanti e per l’attenzione e l’interesse manifestati dal ministro”, scrivono in una nota e “nel rispetto istituzionale” che ha sempre contraddistinto la loro azione comunicano la sospensione della manifestazione.