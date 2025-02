CARO TRASPORTI: I RAGAZZI DI AZIONE UNIVERSITARIA HANNO INCONTRATO L’ASSESSORE D’ANNUNTIIS

L’AQUILA – Nel pomeriggio di martedì 4 febbraio, una delegazione di ragazzi di Azione Universitaria delle realtà abruzzesi, ha incontrato, nel palazzo dell’Emiciclo, l’assessore ai trasporti Umberto D’Annuntiis e i Consiglieri Regionali Leonardo D’Addazio e Massimo Verrecchia.

Motivo dell’incontro il caro trasporti. Con i dati su ISEE e rapporto tra pendolari e fuorisede, hanno discusso di alcune alternative da poter prendere in considerazione per far fronte alla problematica del rincaro di biglietti e abbonamenti dei trasporti su gomma e su rotaie in Abruzzo. L’assessore D’Annuntiis è disponibile ad iniziare una collaborazione con i ragazzi di Azione Universitaria al fine di risolvere questo disagio tra gli studenti. Per poter proporre soluzioni pratiche ed efficienti, sui profili social di Azione Universitaria Chieti-Pescara, L’Aquila e Teramo, è disponibile il form Google dedicato agli studenti degli atenei abruzzesi.

“Abbiamo portato all’attenzione della Regione le richieste di tanti studenti riguardo le difficoltà presenti sul trasporto pubblico. Siamo soddisfatti di aver riscontrato, nelle Istituzioni Regionali, attenzione sul tema”.