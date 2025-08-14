CARO VACANZE, MA “PER STAGIONALI STIPENDI DA FAME”. SINDACALISTA, “ANCHE 3 EURO L’ORA, INDECENTE”

CHIETI – Stessa spiaggia… stesso sfruttamento: può essere questo il non certo piacevole ed orecchiabile tormentone delle località balneari abruzzesi e italiane, anche nell’estate in corso.

A confermarlo Daniela Primiterra, segretario provinciale di Chieti della Filmcams Cgil, che in queste settimane sta ricevendo in ufficio decine di lavoratori stagionali negli stabilimenti, nei bar e nei ristoranti, dai 16 ai 40 anni che intendono denunciare i loro datori di lavoro per le condizioni considerate inaccettabili per non dire illegali a cui sono costretti pur di portare qualche soldo a casa.

“Abbiamo casi davvero che fanno riflettere, che inducono all’amarezza – dice Daniela Primiterra – persone, giovani che dovrebbero essere il nostro presente e il nostro futuro che per lavorare 12 ore al giorno, 7 giorni su 7, guadagnano poco più di 600 euro al mese, e fatti due conti prendono dunque appena 3 euro l’ora, una indecenza. Assunti con contratti a chiamata, calibrati per poche ore, che poi magicamente si moltiplicano per dieci. Quello che spieghiamo e vogliamo far capire anche a chi non viene qui da noi, è che queste pratiche sono illegali, vi stanno rubando soldi oggi e anche della pensione futura, ed è giusto e doveroso denunciare, fare vertenza. Possiamo assicurare che i numeri alla mano, la vittoria in sede di Tribunale del lavoro è pressoché garantita”.

È tutto ciò avviene nelle settimane in cui impazza la polemica sul caro vacanze, sul costo degli ombrelloni e delle spiagge piene a metà con le stesse associazione di categoria dei balneatori che parlano di un calo di presenze soprattutto di italiani impoveriti fino al 30%, e chiedono un incontro urgente col ministro del Turismo, Daniela Santanchè, di Fratelli d’Italia mentre invece una sorta di corto circuito comunicativo esponenti dello stesso partito come il deputato abruzzese Guerino Testa assicurano che i dati ufficiali confermano che l’estate 2025 è tra le più dinamiche e vitali degli ultimi anni, e che l’Italia è ai vertici del mercato turistico mediterraneo. Il presidente della Regione Marco Marsilio, sposta l’attenzione dal mare alla montagna, dove i primi dati registrano un aumento significativo.

Nessuno della classe politica del centrodestra e tra gli imprenditori del turismo sfiorano nemmeno lontanamente il tema delle condizioni di lavoro.

“C’è qualcosa di veramente insopportabile nelle giustificazioni che gli operatori del turismo balneare adducono per questa oggettiva crisi che constatiamo purtroppo in maniera evidente e innegabile anche sulla costa teatina – prosegue Primiterra -. La colpa per loro è del carovita e degli stipendi che non riescono a tenere il passo dell’inflazione. Ebbene, vedendo come sono pagati in media i loro collaboratori stagionali direi che anche loro sono responsabili di tutto ciò. Ed è questa una cosa molto più grave rispetto agli ombrelloni affittati a 100 euro, ai gelati a 3 euro a pallina, e ad altri prezzi folli ed ingiustificabili di cui leggiamo sui giornali oramai quotidianamente”.

Entrando più nel merito, al fine di pagare il meno possibile i lavoratori, oltre all’oramai tradizionale lavoro “grigio”, ovvero contratti part time che poi però diventano full time, spiega la sindacalista” molto utilizzati sono i contratti pirata al posto di quello nazionale sottoscritto dalla Cgil, Cisl e Uil. Contratti con meno tutele, sotto i 1.000 euro, rispetto a quello nazionale che prevede al livello più basso 1.250 euro, per 40 ore settimanali. In ogni caso il problema è spesso e volentieri che non vengono rispettate le 40 ore, si lavora molto di più e senza più soldi in busta paga, e non viene concesso il giorno di riposo”.

Conclude Daniela Primiterra: “questo atteggiamento degli imprenditori del turismo lo trovo miope: nel settore c’è un fortissimo turn over, molti giovani vanno all’estero a fare la stagione, e questo per le pessime condizioni di lavoro qui in Italia. Ma in questo modo non si riesce a creare uno staff competitivo, affiatato e di qualità, e questo a sua volta incide negativamente anche sulla qualità del servizio. Come si può metterci il massimo dell’impegno e dell’amore con un stipendio mensile di 600 euro? Però intanto i prezzi per i clienti salgono, in alcuni casi in modo surreale, e la qualità del servizio cala”. Filippo Tronca