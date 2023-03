CARO ENERGIA: IL 9 MARZO SCADE BANDO PER RISTORI A PISCINE DA REGIONE ABRUZZO

PESCARA – “Fino al 9 marzo è possibile partecipare all’avviso pubblico che l’assessorato all’energia ha programmato per avere contributi a fondo perduto compensando le maggiori spese energetiche che i gestori delle piscine abruzzesi, sia pubbliche che private, hanno sostenuto nel corso del 2022”.

Così in una nota l’assessore regionale al ramo, Nicola Campitelli, che ricorda il bando in scadenza utile ad ottenere contributi fino a 20.000. La domanda va presentata esclusivamente in via telematica, attraverso lo Sportello Digitale della Regione Abruzzo, nella sezione “Catalogo servizi” e successivamente “Sportello ambiente”, dalle ore 09:59:59 di 23.01.2023 e fino alle ore 23:59:59 del 09.03.2023.