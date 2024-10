CAROTAGGI NEL TRAFORO DEL GRAN SASSO: NELL’AQUILANO STOP EROGAZIONE IDRICA IN ORARIO NOTTURNO

L’AQUILA – A partire da giovedì notte e fino a domenica prossima, 13 ottobre, nelle ore notturne comprese tra le 23.00 e le 5.00, sarà interrotta l’erogazione idrica in vaste aree del comprensorio aquilano.

“Tale operazione – si legge in una nota della Gran Sasso Acqua – consentirà di accumulare consistenti volumi di acqua nei serbatoi gestiti, al fine di poter fronteggiare possibili contaminazioni dell’acqua emunta dal Gran Sasso a seguito delle perforazioni che saranno eseguite dal Commissario per la messa in sicurezza da tale sistema idrico a partire da lunedì prossimo 14 ottobre”.

La decisione è stata assunta all’esito della riunione tenutasi stamattina a Teramo con il Commissario straordinario per la messa in Sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, Pierluigi Caputi.

“Com’è noto, da lunedì prossimo e per i successivi 45 giorni il tunnel sarà oggetto di una serie di indagini geognostiche, geofisiche e monitoraggio finalizzate alla progettazione e all’esecuzione degli interventi volti a fronteggiare la situazione di grave rischio idrogeologico e conseguire adeguati standard di qualità delle acque e di sicurezza idraulica del sistema idrico del Gran Sasso”.

In particolare, ad essere interessate dall’interruzione dell’erogazione idrica saranno i territori dei comuni di: L’Aquila, Acciano, Barisciano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel del Monte, Castel Vecchio Calvisio, Collepietro, Fagnano Alto, Fontecchio, Fossa, Gagliano Aterno, Molina Aterno, Navelli, Ocre, Ofena, Poggio Picenze, Prata D’Ansidonia, San Benedetto in Perillis, San Demetrio ne Vestini, San Pio delle Camere, Sant’Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Tione degli Abruzzi, Villa Sant’Angelo.