CAROVANA DELLA PACE: MARSILIO, “IMPEGNO CONCRETO REGIONE, GRANDE VALORE INFORMAZIONE INDIPENDENTE”

FOSSACESIA – “Il valore del lavoro dei giornalisti e dell’informazione indipendente in contesti di conflitto”, ricordando come “la corretta diffusione dei fatti sia parte integrante della costruzione di una società civile responsabile”.

Riflessioni del presidente della Regione, Marco Marsilio, di FdI, accolto, questo pomeriggio, al teatro comunale di Fossacesia (Chieti) dal sindaco Enrico Di Giuseppantonio, dal delegato nazionale delle Acli, Mimmo D’Alessio, e dal presidente provinciale delle Acli di Chieti, Antonello Antonelli, in occasione del convegno organizzato dall’associazione cattolica dei lavoratori per l’arrivo della Carovana della Pace.

Nel suo intervento – si legge in una nota – Marsilio ha ribadito “l’importanza della memoria storica e della presenza attiva dei territori come strumenti concreti per promuovere la pace”.

“La pace non è soltanto un valore da dichiarare – ha osservato- ma un impegno concreto, da sostenere con azioni e iniziative sul territorio”.

Marsilio ha ricordato, inoltre, le iniziative già attivate dalla Regione “a favore dei giovani e delle comunità colpite dai conflitti, come le cucine di campo e i progetti di supporto sociale, sottolineando come queste esperienze possano offrire speranza e prospettive di futuro”.

Il presidente ha inoltre auspicato “il cessate il fuoco nei conflitti internazionali” e ha ribadito “l’importanza della collaborazione tra Paesi”, evidenziando il ruolo dell’Italia, dell’Europa e della comunità internazionale “nel promuovere la pace e contrastare l’estremismo”.

“La Carovana della Pace rappresenta un momento di riflessione e di impegno concreto – ha concluso il presidente – e la Regione Abruzzo continuerà a sostenere iniziative che promuovano la solidarietà, la convivenza civile e la speranza per le future generazioni”.