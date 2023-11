CAROVANA DELLA PREVENZIONE, DUE NUOVE TAPPE IN ABRUZZO IL 7 E L’8 NOVEMBRE: APPUNTAMENTO A PESCARA

PESCARA – Continua il tour della Carovana della Prevenzione con due nuove tappe in Abruzzo, a Pescara, per assicurare alle donne l’accesso ad opportunità efficaci ed eque di protezione della propria salute.

Grazie all’iniziativa sostenuta da Procter & Gamble e Despar, le due Unità Mobili ad alta tecnologia della Carovana della Prevenzione di Komen Italia stanno raggiungendo i luoghi dove la prevenzione arriva con più difficoltà alle donne che ne hanno bisogno e nelle zone dove la pandemia da Covid-19 ha creato maggiori ritardi nei programmi di screening.

“Con l’iniziativa “Insieme siamo più forti” dal 2021 abbiamo contribuito a donare oltre 4.500 visite di prevenzione gratuite a donne in difficoltà o fuori dal regime di screening delle proprie regioni”. – Riccardo Calvi, direttore Comunicazione Procter & Gamble Italia. “Un risultato straordinario che ci rende orgogliosi di questo progetto che rappresenta un pilastro del nostro programma di cittadinanza d’impresa “P&G per l’Italia”, con cui stiamo realizzando azioni tangibili di sostenibilità sociale e ambientale su tutto il territorio nazionale. Per questo siamo felici di proseguire il nostro viaggio accanto a Komen Italia e di rinnovare il nostro sostegno alla Carovana della Prevenzione anche per il 2024, per aiutare a portare la prevenzione dei tumori femminili nelle località italiane dove ce n’è più bisogno e offrire un aiuto concreto a migliaia di donne”.

Il 7 novembre Komen Italia è a Pescara, in Viale Giovanni Bovio 479, dalle 9.00 alle 16.00, dove sono previste visite endocrinologiche dedicate alle donne con il sostegno di Despar. L’8 novembre, grazie al sostegno di Procter & Gamble, le Unità Mobili fanno sosta a Pescara, in piazza della Repubblica, dalle 9.00 alle 16.00, dove sono previste visite senologiche e ginecologiche. Un particolare ringraziamento va al Comune di Pescara, ai partner Despar e Procter & Gamble e al sostegno dell’Associazione Donne Oltre che consentiranno a Komen Italia di tornare con le tappe della Carovana in Abruzzo e offrire oltre 80 esami diagnostici.

Due tappe che permetteranno di promuovere l’importanza della prevenzione e l’erogazione di numerose prestazioni gratuite, a cui seguiranno, altri appuntamenti in tante altre località del territorio italiano.

La Carovana della Prevenzione è il Programma Nazionale Itinerante di Promozione della Salute Femminile di Komen Italia che offre ad un pubblico sempre più ampio attività gratuite di sensibilizzazione e prevenzione delle principali patologie oncologiche di genere. Con le sue 6 unità mobili ad alta tecnologia, la Carovana della Prevenzione ha svolto oltre 800 giornate di promozione della salute femminile portando “a domicilio” opportunità di tutela della salute ad oltre 200.000 donne in 17 regioni italiane.

In particolare, la Carovana si rivolge a donne che vivono in condizioni di disagio sociale ed economico e che per questo dedicano meno attenzione alla propria salute. La tutela della salute femminile ha importanti ricadute sul benessere della collettività, per il ruolo fondamentale della donna in ambito familiare, lavorativo e sociale.

Per informazioni e prenotazioni:

• Martedì 7 novembre dalle 9.00 alle 16.00 – Pescara, Viale Giovanni Bovio 479 – Per info e prenotazioni: komen.it

• Mercoledì 8 novembre dalle 9.00 alle 16.00 – Pescara, piazza della Repubblica – Per info e prenotazione: Associazione Donne Oltre – Assunta (Responsabile) 3387310128 – @essereoltre.it

Komen Italia è l’Organizzazione in prima linea nella lotta ai tumori del seno, basata sul volontariato e attiva su tutto il territorio nazionale. Opera per generare risorse economiche da destinare a progetti propri e di altre Associazioni impegnate nella lotta ai tumori del seno e dal 2000 ha investito più di 26 milioni di euro in oltre 1500 nuovi progetti per la salute delle donne. Creata a Roma, dove ha sede operativa, oggi Komen Italia è presente in 7 regioni italiane e lavora in collaborazione con una vasta rete di “Associazioni amiche” in oltre 100 città, grazie ad una rete di volontari e numerosi testimonial che supportano l’Associazione con impegno e passione. Komen Italia è anche membro fondatore del Think Pink Europe, un network di organizzazioni non profit con cui porta avanti un programma di sviluppo delle Race for the Cure in Europa.

