L’AQUILA – Festeggiamenti in grande stile per l’inaugurazione del Carrefour Express che ha aperto il 19 luglio scorso nel cuore del centro storico dell’Aquila, ai Quattro cantoni, nei locali dello storico cinema Rex.

Oggi, dalle 10.30, la cerimonia ufficiale di inaugurazione: ospite d’eccezione il giornalista aquilano Bruno Vespa, in qualità di produttore vinicolo, oltre alle istituzioni locali, tra gli altri ci saranno il vicesindaco Raffaele Daniele, la deputata Stefania Pezzopane, il Managing team di Carrefour Italia, nelle persone di Christophe Rabatel, ceo di Carrefour Italia, Martin Dall’Occhio, direttore del territorio Centro-Sud, e Paola Accornero, general secretary, oltre ad esponenti del tessuto culturale e istituzionale della città.

Sarà “un’occasione di confronto tra le diverse anime commerciali e istituzionali della città sul rilancio del centro storico in chiave turistica, culturale e commerciale”, si legge in una nota.

Regista di questa operazione la nuova proprietà che ha acquistato l’ambita struttura controllata dalla famiglia Benetton che nei decenni scorsi vi aveva aperto uno dei tanti omonimi punti vendita di abbigliamento: si tratta dei tre conosciuti imprenditori aquilani, Gaetano Specchio, che opera nella grande distribuzione e in altri asset, il costruttore Eliseo Iannini, a capo dell’omonimo Gruppo con interessi anche fuori Abruzzo, candidato alla presidenza dei costruttori aquilani, e il giovane imprenditore Luca Grimaldi, erede della nota famiglia di commercianti.

L’operazione è stata condotta da Marco Urbano, insieme al fratello Massimo, titolare della Urban Immobiliare.

Carrefour (termine francese per “snodo”, “incrocio”) è il quarto più grande gruppo al dettaglio nel mondo in termini di reddito e vendite e il secondo a livello europeo: all’Aquila gestisce già punti vendita in via Vicentini e nella zona del cimitero.