CARREFOUR: INTESA CON SINDACATI SU PIANO RILANCIO, ESODI INCENTIVATI E FRANCHISING

ROMA – Accordo raggiunto tra Carrefour Italia e sindacati sul piano di trasformazione e rilancio del gruppo per il 2022.

Un risultato che arriva al termine di un intenso confronto andato avanti, tra alti e bassi, dallo scorso ottobre. Ad annunciare l’intesa una nota dell’azienda.

L’intesa dunque prevede l’avvio del piano sociale di esodi incentivati esclusivamente su base volontaria e l’attivazione di un accordo aziendale per la gestione del franchising, finalizzato a promuovere la tutela delle condizioni di lavoro dei collaboratori impiegati nei punti vendita gestiti da imprenditori.

Il piano sociale di esodi incentivati, esclusivamente su base volontaria, avrà un impatto sull’impiego stimato in 719 collaboratori su tutto il territorio nazionale. Inoltre si prevedono progetti strutturati di formazione e riqualificazione del personale per favorire al massimo l’impiegabilità e il ricollocamento interno ed esterno dei dipendenti coinvolti nel piano. Il nuovo accordo sul franchising ha l’obiettivo di definire degli standard condivisi, ispirati ai valori di etica e moralità, tra azienda, sindacati e imprenditori nella gestione dei collaboratori dei punti vendita in franchising, per favorire la tutela delle condizioni di lavoro e contrattuali dei collaboratori impiegati nei punti vendita gestiti da imprenditori.

“Il progetto si inserisce nel percorso tracciato da Carrefour Italia con il piano di trasformazione e rilancio per il 2022, che vede nel franchising un driver strategico di sviluppo dell’azienda. Carrefour ha l’obiettivo di diventare il miglior franchisor della Gdo in Italia grazie ad un modello basato sull’affiancamento costante dell’imprenditore e la condivisione delle competenze dell’azienda su tutti i diversi ambiti del business, incluse le condizioni di lavoro e i trattamenti del personale”, spiega il gruppo che con questo accordo ” ribadisce il proprio impegno in Italia, un mercato in cui l’azienda intende continuare ad investire in modo sostenibile.