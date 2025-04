CARREFOUR L’AQUILA: CENTROSINISTRA, “CONDANNIAMO AGGRESSIONE, NON STRUMENTALIZZARE 25 APRILE”

L’AQUILA – “Oggi, il centro dell’Aquila e le sue frazioni sono state attraversate da manifestazioni partecipatissime per celebrare l’80esimo anniversario della Liberazione dalla dittatura nazi-fascista. Sono stati ricordati con gratitudine le donne e gli uomini che, con il loro coraggio, hanno realizzato il sogno della democrazia, regalandoci una Costituzione che, ancora oggi, è l’architrave indispensabile del nostro vivere comune. Per questo, prendiamo le distanze da quanto accaduto nel supermercato Carrefour del centro storico, fatto oggetto di una ‘manifestazione’ autonoma e violenta che nulla aveva a che fare con le celebrazioni per l’anniversario della Liberazione, che aveva altre parole e altri obiettivi che nulla hanno a che fare con il 25 aprile e il suo portato sociale, culturale e politico”.

Lo scrivono, in una nota, i consiglieri comunali di centrosinistra Stefania Pezzopane, Paolo Romano, Lorenzo Rotellini, Alessandro Tomassoni, Stefano Albano, Stefano Palumbo, Simona Giannangeli.

“Condanniamo l’aggressione messa in atto contro i lavoratori e le lavoratrici del supermercato, il titolare Marcello e tutti i clienti presenti a cui vogliamo dare la nostra piena solidarietà e vicinanza – aggiungono – Non consentiremo che questa giornata di memoria e partecipazione venga offuscata da quanto accaduto né che, peggio, ciò venga strumentalizzato politicamente da chi, proprio sfruttando l’eco del 25 aprile e oltremodo disturbato dall’ottima riuscita della giornata, intende ancora una volta trovare ‘sponde’ per sviarne il potente messaggio e tradirne i sani principi e valori storici”.

“Il 25 aprile è una festa che merita onore e rispetto”, concludono.