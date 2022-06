CARROZZINE DETERMINATE: CLAUDO FERRANTE RICEVE ONOREFICENZA DI CAVALIERE AL MERITO DELLA REPUBBLICA

PESCARA – Nella cornice delle celebrazioni per il 76º anno dalla fondazione della Repubblica Italiana, il 2 giugno in Piazza Garibaldi a Pescara è stata consegnata l’Onorificenza di Cavaliere dell’ordine al “Merito della Repubblica Italiana” conferito con decreto del presidente della Repubblica del 27 Dicembre 2021, a Claudio Ferrante.

Il Prefetto di Pescara Giancarlo Di Vincenzo, unitamente al presidente della provincia di Pescara e sindaco di Montesilvano Ottavio De Martiniis, ha consegnato il prestigioso riconoscimento al presidente dell’associazione Carrozzine determinate “ad ulteriore sigillo del suo ruolo di infaticabile paladino dei diritti del mondo della disabilità, riconoscendo le specchiate qualità di uomo e cittadino e facendo proprie le parole del Presidente della Repubblica che ha voluto così elevare al rango di Cavaliere un uomo che ha reso la sua disabilità un vero strumento a servizio del miglioramento della società”.

“È stato un grande onore e una grande emozione ricevere questa prestigiosa onorificenza, un risultato che mi rafforza e che mi riempie di orgoglio. Mi sento di ringraziare il Presidente della Repubblica per la fiducia ripostami e da oggi mi sento una responsabilità in più e continuerò a battermi per eliminare ogni discriminazione a tutela dei diritti umani. Voglio dedicare questo titolo conferitomi a tutte quelle persone con disabilità che non hanno forza e voce di denunciare, di lottare e di rivendicare e di ottenere i diritti sanciti anche dalla nostra costituzione italiana”, ha commentato il Cavaliere Ferrante.