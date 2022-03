CARROZZINE DETERMINATE: IL PRESIDENTE CLAUDIO FERRANTE CAVALIERE AL MERITO DELLA REPUBBLICA

PESCARA – L’Associazione Carrozzine Determinate comunica che, “accolta la nostra istanza, ieri, il Prefetto di Pescara ha notificato il provvedimento con il quale il Presidente della Repubblica con decreto del 27 dicembre 2021 ha conferito l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine “Al merito della Repubblica Italiana” al nostro presidente Claudio Ferrante“.

“Il prestigiosissimo riconoscimento ha premiato un uomo che da sempre si è distinto per il suo impegno nella società, per l’inclusione sociale, per la promozione della cultura della disabilità. Una persona che ha fatto della sua disabilità una missione per aiutare e sostenere gli altri e per costruire un futuro davvero a misura di tutti”, si legge nella nota.

In attesa della consegna della prestigiosissima Onorificenza da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, “ringraziamo chi ha contribuito a coadiuvare la richiesta presentata dalla Segretaria dell’Associazione Carrozzine Determinate con e per tutti gli associati, il Sindaco del Comune di Montesilvano Ottavio De Martinis, il Sindaco del Comune di Teramo Gianguido D’Alberto, la Dirigente dell’Istituto comprensivo “Troiano Delfico” Vincenza Medina e l’ex dirigente della Direzione Didattica di Montesilvano Roberto Chiavaroli.