CARSOLI: ARRESTATO UN 46ENNE RUMENO SU MANDATO EUROPEO, DEVE SCONTARE CONDANNA PER MALTRATTAMENT

CARSOLI – È stato rintracciato e arrestato dai carabinieri di Carsoli un 46enne romeno condannato in Romania per maltrattamenti contro i familiari.

Le operazioni di polizia giudiziaria sono state coordinate dal nucleo investigativo del comando provinciale dopo l’attivazione arrivata dalla direzione centrale della polizia criminale di Roma – servizio di cooperazione internazionale, che ha fornito gli strumenti necessari per la procedura di arresto su mandato europeo richiesto dalla Romania nei confronti di un loro connazionale.

L’uomo, dopo la localizzazione da parte dei militari dell’Arma, è stato immediatamente fermato all’interno di un’abitazione di Carsoli.

Accompagnato in caserma, ha ricevuto la notifica del provvedimento restrittivo che ne ha disposto la cattura per la condanna definitiva a 18 mesi di reclusione per i reati di maltrattamenti commessi nel paese di provenienza.

Dopo le operazioni di rito, l’uomo è stato trasferito presso la casa circondariale di Avezzano dove rimarrà a disposizione della competente Corte d’Appello dell’Aquila che, in base agli accordi tra gli stati membri dell’Unione Europea, deciderà sulla consegna dell’arrestato alle autorità romene che hanno avanzato richiesta di estradizione ai fini di giustizia.